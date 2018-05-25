Ünlü Model Stephanie Adams, 7 Yaşındaki Oğlunu Balkondan Attıktan Sonra İntihar Etti

Playboy'un 1992 Kasım sayısında kapağına taşıdığı ABD'li model Stephanie Adams cuma günü, kaldığı otel odasının balkonundan oğlunu attıktan sonra intihar etti. Yanı başında bulunan 7 yaşındaki oğlu Vincet'in ölümü ise kayıtlara cinayet olarak geçti.

VELAYET DAVASI YAŞANIRKEN İNTİHAR ETTİ

Adams ve oğlunun ölüm haberi, Wall Street Sağlık Merkezi sahibi olan eski eşi doktor Charles Nicolai ile devam eden boşanma davası ve velayet savaşları sırasında geldi.

MODELİN AVUKATI: "AÇIKLANAMAYAN ŞEYLERDEN BİRİ"

Playboy modelinin avukatı da olan arkadaşı Raoul Felder, NBC'ye verdiği demeçte, Adams'ın ölümüne ilişkin şüphelerini dile getirdi. Felder, ünlü modelin, oğlu Vincet'in velayetine ilişkin devam eden yasal süreç nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçirdiğini anımsattı.

Adams'ın yaz tatili için oğlunu İspanya ve İngiltere'ye götürme isteği mahkeme tarafından reddedilmişti. Ancak avukatı Felder bu durumun genç kadında depresif bir duruma yol açmadığını söyleyerek, intihara ilişkin "açıklanamayan şeylerden biri" ifadelerini kullandı.