Ünlü Oyuncu ve Model Frida Farrell, Yaşadığı Kan Donduran Tecavüz Olayını Anlattı

38 yaşındaki İsveçli model ve oyuncu Frida Farrell, 22 yaşındayken bir adam tarafından kandırılıp tecavüz edildiğini, üç gün boyunca zorla tutulduğu dairede beş adama köle olarak satıldığını açıkladı.

"CİNSEL İLİŞKİ KÖLESİ OLARAK 3 GÜN GEÇİRDİM"

Independent ve London Evening gazetelerinin ev sahipliği yaptığı modern köleliğe karşı bir organizasyonda konuşan Farrell, kadınları kadın tacirlerine karşı uyarmak için 22 yaşında nasıl zorla bir apartman dairesinde tutulduğunu ve cinsel ilişki kölesi olarak üç gün geçirdiğini anlattı.

"6 KİŞİ TECAVÜZ ETTİ"

Ünlü model kan dondurucu hikayesini anlatarak, "2002 yılında modellik için Londra'ya geldiğimde, caddede yürürken bir adam yanıma yaklaşıp bana fotoğraf ajansının olduğunu ve çekim için kendisi ile anlaşabileceğini söyleyip kartını verdi. Ertesi gün adamın verdiği adrese gittim. Bir binanın beşinci katıydı. İçeri girdiğim an adam kapıyı arkamdan kapatıp belinden çıkardığı bıçağı boğazıma dayadı ve bağırmama söyledi. Adam bana zorla süt içirdi. Sanırım sütün içinde ilaç vardı. Uyandığımda başka bir dairedeydim. Üç gün boyunca adam ve tanımadığım 5 kişi daha bana tecavüz etti. Üçüncü günün sonunda adamlar daireden kapıyı açık bırakıp çıkmışlardı. Bende daireden kaçıp polise haber verdim. Polisin adamaları yakalayıp yakalamadıkları ile ilgili hiçbir fikrim yok. Bunları diğer kadınları kadın tacirlerinin eline düşmemeleri konusunda uyarmak için anlatıyorum." ifadelerini kullandı.