Ünlü Model Chrissy Teigen, Cinsel Organına Buhar Uyguladığı Anın Fotoğrafını Paylaştı
Dünyanın en ünlü mankenlerinden biri olan 32 yaşındaki model Chrissy Teigen, sıcak su bulunan bir kabın üzerinde oturarak cinsel organına buhar uyguladığı anın fotoğrafını çekip takipçileri ile paylaştı.
Dünyanın en ünlü mankenlerinden biri olan 32 yaşındaki model Chrissy Teigen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşkına çevirdi. Teigen, içinde sıcak su bulunan bir kabın üzerinde oturarak cinsel organına buhar uyguladığı anın fotoğrafını çekip takipçileri ile paylaştı.
SICAK SU DOLU KABIN ÜZERİNE OTURDU
Doğum yaptıktan ortalıkta pek görülmeyen model, bomba gibi geri döndü. Vücut bakıma gösterdiği hassasiyeti ile bilinen model, sosyal medya hesabı üzerinden güzellik maskesi ile içinde sıcak su bulunan bir kabın üzerinde oturarak cinsel organına buhar uyguladığı anın fotoğrafını çekip takipçileri ile paylaştı.
YORUMLAR (28)
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'' PİS BUNLAR '' adamı bulandırma la şeyden.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bildiğim kadarıyla ilişkiden sonra bebek olmasın diye yapılırmış buhar engel olurmuşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Leş gibi kokar be.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Yorumumu beğenmeyen haçlı karılar en çok siz zorlanacaksınız ama müslümanlığı öğreneksiniz kadının erkeğinin eşşeği olduğunu ögreneceksiniz eski ahlaksız Türkiye değiliz artık elhamdülillah önce kadınlar şeriata ayak uyduracak ders alacaksınız sokaklarda cafelerden artık yanınızda eriniz olmadığında gezemeyeceksiniz ve daha niceleri Devam inşallah Devam gardaşlarımCevap Yaz 4 10 Yayından KaldırTROL: Müslümanlıkta böyle bişey yok,dini bilmiyorsun bari kötü reklam yapma!1 2 Yayından Kaldır