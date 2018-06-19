Ünlü Model Chrissy Teigen, Cinsel Organına Buhar Uyguladığı Anın Fotoğrafını Paylaştı

Ünlü Model Chrissy Teigen, Cinsel Organına Buhar Uyguladığı Anın Fotoğrafını Paylaştı

Dünyanın en ünlü mankenlerinden biri olan 32 yaşındaki model Chrissy Teigen, sıcak su bulunan bir kabın üzerinde oturarak cinsel organına buhar uyguladığı anın fotoğrafını çekip takipçileri ile paylaştı.

Dünyanın en ünlü mankenlerinden biri olan 32 yaşındaki model Chrissy Teigen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşkına çevirdi. Teigen, içinde sıcak su bulunan bir kabın üzerinde oturarak cinsel organına buhar uyguladığı anın fotoğrafını çekip takipçileri ile paylaştı.

SICAK SU DOLU KABIN ÜZERİNE OTURDU

Doğum yaptıktan ortalıkta pek görülmeyen model, bomba gibi geri döndü. Vücut bakıma gösterdiği hassasiyeti ile bilinen model, sosyal medya hesabı üzerinden güzellik maskesi ile içinde sıcak su bulunan bir kabın üzerinde oturarak cinsel organına buhar uyguladığı anın fotoğrafını çekip takipçileri ile paylaştı.

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YORUMLAR (28)

  • MAZLUM :
    Yorumumu beğenmeyen haçlı karılar en çok siz zorlanacaksınız ama müslümanlığı öğreneksiniz kadının erkeğinin eşşeği olduğunu ögreneceksiniz eski ahlaksız Türkiye değiliz artık elhamdülillah önce kadınlar şeriata ayak uyduracak ders alacaksınız sokaklarda cafelerden artık yanınızda eriniz olmadığında gezemeyeceksiniz ve daha niceleri Devam inşallah Devam gardaşlarım
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    TROL: Müslümanlıkta böyle bişey yok,dini bilmiyorsun bari kötü reklam yapma!
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