Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti
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Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti
27.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:39

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan 64 yaşındaki ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınlayan ünlü sanatçı Seda Sayan, "Yıllarım dostum sırdaşım yol arkadaşım, uğur böceğim, akıl hocam, kılavuzum ismin gibi nurlar içinde uyu inşallah Nur Yerlitaş. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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