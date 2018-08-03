Ünlü Modacı Nur Yerlitaş, Beyninde Çıkan Urdan Dolayı Acil Ameliyata Alınacak

Daha önce memelerini küçültmek için gittiği hastanede göğsünde kitleye rastlanan ve kanser teşhisi konulan Nur Yerlitaş'tan bir kötü haber daha geldi. Yerlitaş, beyninde üç urun çıkması nedeniyle ameliyata alınacak.

BEYNİNDE ÇIKAN URDAN DOLAYI AMELİYATA ALINACAK

Yerlitaş,memelerini küçültmek için önce doktora gitmiş, muayene sırasında kitleye rastlanmıştı. Meme kanseri olduğu ortaya çıkan Yerlitaş Maslak Acıbadem Hastanesi'nde operasyon geçirmişti. Ancak ünlü modacı bu kez debeyninde çıkan urdan dolayı tekrar ameliyata alınacak.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Nur Yerlitaş apar topar Göztepe Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı ve çok önemli bir ameliyata alınacak. Maalesef beyninde üç ur birden çıktığı ve pazartesi günü Göztepe Acıbadem Hastanesi'nde çok önemli bir ameliyata alınacak.