Ünlü Modacı Nur Yerlitaş, Beyninde Çıkan Urdan Dolayı Acil Ameliyata Alınacak
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, aniden hastalanıp hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan Nur Yerlitaş'ın beyninde üç tane ura rastlandı. Modacı acilen amilyata alınacak.
Daha önce memelerini küçültmek için gittiği hastanede göğsünde kitleye rastlanan ve kanser teşhisi konulan Nur Yerlitaş'tan bir kötü haber daha geldi. Yerlitaş, beyninde üç urun çıkması nedeniyle ameliyata alınacak.
BEYNİNDE ÇIKAN URDAN DOLAYI AMELİYATA ALINACAK
Yerlitaş,memelerini küçültmek için önce doktora gitmiş, muayene sırasında kitleye rastlanmıştı. Meme kanseri olduğu ortaya çıkan Yerlitaş Maslak Acıbadem Hastanesi'nde operasyon geçirmişti. Ancak ünlü modacı bu kez debeyninde çıkan urdan dolayı tekrar ameliyata alınacak.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Nur Yerlitaş apar topar Göztepe Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı ve çok önemli bir ameliyata alınacak. Maalesef beyninde üç ur birden çıktığı ve pazartesi günü Göztepe Acıbadem Hastanesi'nde çok önemli bir ameliyata alınacak.
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gereksiz bir tip. ama allah sağlık versin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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acilde ameliyatta mı yapıyolar artık. acil ameliyata alınacakmış. vay beeeCevap Yaz Yayından Kaldır
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ölmek kolay değil bu vatanın ekmeğini ye suyunu iç sonra havlaCevap Yaz Yayından Kaldır
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eeee pamuk yakın demekkiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şehitleri laf eden birisi elbette bir şekilde cezasını çekecek ibret olsun onada rabbim cezasını vermiş beter ol inşallahCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır