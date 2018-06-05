Ünlü Modacı, New York'taki Evinde İntihar Etti

- Amerikalı ünlü moda tasarımcısı Kate Spade, New York'taki evinde kendisini asarak intihar etti. Asıl adı Katherine Noel Brosnahan olan ancak moda dünyasında yarattığı Kate Spade markasıyla tanınan modacının cansız bedeni, Park Avenue üzerindeki evinde, bir temizlikçi tarafından bulundu. Bir başörtüsü ile tavana asılı olarak bulunan 55 yaşındaki Kate Spade; tasarladığı çanta, mücevher, parfüm, ayakkabı ve giysilerle adını duyurmuştu. - York