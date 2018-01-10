Ünlü Modacı İvana Sert, Kutnudan yapılan kıyafetlere hayran kaldı,

GAZİANTEP - Gaziantep'te iş kadını Jülide Konukoğlu'nun uzun yıllardır üzerinde çalıştığı kutnuyu markaya dönüştürme fikri sonunda gerçek olurken, Ünlü Stilist ve Moda Tasarımcısı İvana Sert, kutnu kumaşından yapılan kıyafet, ayakkabı ve tekstil ürünlerine hayran kaldı.

Türkiye'de sadece Gaziantep'te dokunan kutnu kumaşı, titiz çalışmalar sonucu günümüze uyarlanarak KUTNİA markasıyla birlikte Türk moda dünyasının ilgisini çekti. Ünlü stilist ve moda tasarımcısı İvana Sert, film çekimi için geldiği Gaziantep'te, KUTNİA markasının oluşturulmasını sağlayan Jülide Konukoğlu ile görüştü, kutnu kumaşının birbirinden güzel kıyafet, ayakkabı ve ev tekstili ürünlerini inceledi.

"Markalaşma fikri çok isabetli olmuş"

Kutnu kumaşını bugüne kadar görmemesinden dolayı şaşkınlık içerisinde olduğunu belirten İvana Sert, "Kutnu hak ettiği değeri görmemiş. Kutnuyu markalaşma sürecine taşıyan Jülide Hanım'ı kutluyorum. Bu çalışma çok önemli ve son derece isabetli olmuş. İddia ediyorum; 2018 yılının modası kutnu ve KUTNİA markası olacak" dedi.

"İvana'nın gözleri kamaştı"

KUTNİA mağazasını gezerken adeta gözleri kamaşan İvana Sert "Ev tekstili ürünleri muhteşem. Kıyafetler bir başka güzel ama terliklere bayıldım. Gizli kalmış, unutulma tehlikesi le karşı karşıya bulunan bir ürünü, moda dünyasına kazandırdığı için Jülide Konukoğlu'nu kutluyorum. Bundan sonraki çalışmalarımda kutnu kumaşını ağırlıklı olarak kullanacağım" ifadelerine yer verdi.

"KUTNİA'nın başarısı Türkiye'nin başarısı olacak"

Gaziantep'in geleneksel kumaşı kutnunun, KUTNİA markası ile gündeme gelme sürecinin mimarı olan AJK Tekstil Kurucu Ortağı Jülide Konukoğlu, kutnuyu Ar-Ge çalışmaları ile özüne sadık kalarak geliştirdiklerini, KUTNİA markası ile çantadan ayakkabıya, nevresim takımından pantolona kadar çok farklı ürün gruplarında kullanılabilir hale getirdiklerini söyledi.

İvana Sert'in övgü dolu değerlendirmelerine teşekkür eden Jülide Konukoğlu, "Kutnu kumaşıyla ilgili 4 yıl önce başlattığımız serüvenimiz oldu. Son 1.5 yıldan beri de kutnu kumaşından bir marka oluşturmak için çaba gösteriyorduk" diye konuştu.

"KUTNİA bir kumaş olmaktan daha fazlasını ifade ediyor"

Profesyonel bir ekipten destek aldıklarını ve kutnu kumaşının DNA'sından gelen eklektik (seçmeci) bir yaşam tarzı sunan KUTNİA ile ev tekstilinden giyime çok geniş bir yelpazede, Günseli Türkay'ın kreatif direktörlüğünde özel olarak tasarlanmış ürünler sunduklarına vurgu yapan Jülide Konukoğlu, şöyle devam etti:

"İlk mağazamızı Gaziantep'te açtık. Takdir edersiniz ki Gaziantep kutnunun da yaşatıldığı bir kent ve bu mağaza ile kentimize vefamızı gösterdik. Buradan yola çıkarak, önce Türkiye'nin birçok kentinde, ardından Avrupa'nın önemli şehirlerine zincir mağazalar açmayı planlıyoruz. KUTNİA markası başarılı olacak, çünkü KUTNİA bir kumaş olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. KUTNİA'nın başarısı, aynı zamanda Türkiye'nin bu alanda dünyadaki başarısı olacak."

Kutnu Kumaşı

Geçmişi 16'ıncı yüzyıla dayanan kutnu dokumacılığı, tamamen el tezgahlarında, değişik şekillerde dokunan ipekli bir dokuma türüdür. Anadolu Selçuklularından bu yana dokunan kutnu kumaşlı, eskiden Anadolu'da özellikle alımlı giyinmek isteyen insanların hayallerini süsler, Osmanlı padişahları tarafından da elbise olarak diktirilirdi. Görkem, zarafet ve estetik ifade eden kutnu kumaşların hammaddesi filoş olan suni ipek ve pamuk ipliğidir.

Kumaşlar Gaziantep'te kutnu ustaları tarafından el tezgahlarında el emeği ve göz nuruyla dokunmakta olup, her birinin kendisini ve ustalığını ifade eden özel imzasını taşımaktadır. KUTNİA markasının amacı, kutnu kumaşını özgün tasarımlarla günümüz insanın evlerine, yaşamlarına dahil ederek dünyada sevilen bir markaya dönüştürmektir.

Kutnunun gelecek nesillere taşınması ve kumaşın günümüz ürünlerinde kullanılması için kutnu üzerine uzmanlaşmış danışmanların yönlendirmesiye, ustalarla birlikte aylarca Ar-Ge çalışmaları yapıldı, kumaşın mukavemeti ve ışık haslığı özüne sadık kalınarak geliştirildi. Bu çalışmayla kutnu kumaşı ile birlikte, şimdiye kadar kutnu ustalarının birbirlerine kadardığı kutnu üretimi bilgileri kayda alınmış oldu.