Ünlü modacı Alexander Wang yeniden cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya
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Ünlü modacı Alexander Wang yeniden cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya

24.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:58
Ünlü modacı Alexander Wang yeniden cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya

Tayvan asıllı Amerikalı moda tasarımcısı Alexander Wang, 11 kişiye cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.

Tayvan asıllı Amerikalı moda tasarımcısı Alexander Wang, 11 kişiye cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.

BBC'nin haberinde, moda tasarımcısı Wang'ın, yeniden cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

New York'ta tasarım okulu öğrencisi olan Keato Bullen 2019 yılında, stilist David Casavant da 2017'de bir gece kulübünde Wang tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdü.

Wang, iddiaların tamamını sert bir şekilde reddetti.

Wang'ın avukatlarından Paul Tweed, söz konusu gece kulübünün kamera görüntülerini beklediklerini ve müvekkilinin, görüntülerin iddiaları tamamen çürüteceğine inandığını ifade etti.

Avukat Lisa Bloom, cinsel taciz suçlamasıyla Wang'dan şikayetçi olan 11 kişiyi temsil ettiğini belirtti.

Model ve grafik tasarımcısı Owen Mooney, 2017 yılında Wang tarafından tacize edildiğini Aralık 2020'de öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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