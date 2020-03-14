Ünlü moda tasarımcısı Büşra Meşe Yıldırım, TV programına başladı
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Beyaz TV, Moda, TV, Magazin

Ünlü moda tasarımcısı Büşra Meşe Yıldırım, TV programına başladı

Ünlü moda tasarımcısı Büşra Meşe Yıldırım, TV programına başladı.

14.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:21
Ünlü moda tasarımcısı Büşra Meşe Yıldırım, TV programına başladı

Ünlü moda tasarımcısı Büşra Meşe Yıldırım, TV programına başladı.


Kaliteli ve sağlıklı yaşamın ipuçları, hastalıklarında son tedavi seçeneklerini ve hayatın her alanına dair soruların cevaplarını uzman konuklar, her Cumartesi 11.00'de Beyaz TV'de Büşra Meşe Yıldırım'ın sunduğu 'İyi Ki Varsın' programında cevaplıyor.


Aynı zamanda Moda Tasarımcısı ve butik işletmecisi olan Büşra Meşe Yıldırım, takipçilerinin ve sosyal medya firmalarının ilgi odağı haline geldi. Birçok firmanın geniş kitlelerce tanınmasına sağlayan Yıldırım, her geçen gün hedef kitlesini arttırıyor. Büşra Meşe Yıldırım, her Cumartesi 11.00'de Beyaz TV'de 'İyi Ki Varsın' programının sunuculuğunu yapıyor.


Aynı zamanda sosyal medya reklamcılığı da yapan Yıldırım, fotoğraf paylaşım platformunda yapmış olduğu reklam ve önerileriyle firmalarla takipçilerini buluşturan ünlüler arasında yer alıyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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