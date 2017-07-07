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Ünlü Milyarderden Rakibine 11 Milyar Dolar

Amerikalı işadamı Buffett, Oncor'u 11,25 milyar dolara alıyor.

Ünlü Milyarderden Rakibine 11 Milyar Dolar

Amerikalı işadamı Buffett, Oncor'u 11,25 milyar dolara alıyor.

Kaynak: Dunya.com