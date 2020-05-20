Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
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Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi

Hayatını kaybeden Suudi Arabistanlı ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi.

Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
20.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:36

Hayatını kaybeden Suudi Arabistanlı ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi.

Suudi Arabistanlı ünlü iş adamı Şeyh Salih Abdullah Kamil, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Samir Abbas Hastanesinde 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Kamil, dün düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine Kamil'in akrabalarını yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.

Suudi Arabistan merkezli çok uluslu Dallah Al-Baraka Holding'in başkanı ve kurucusu olan Kamil, 8 milyar Riyallik (2.3 milyar dolar) servetiyle Suudi Arabistan'ın en zengin iş adamıydı.

Salih Abdullah Kamil

Salih Abdullah Kamil 1941 yılında Mekke'de doğdu. Kamil'in babası Kabine Ofisi genel müdürü olarak çalıştı. Kamil, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Gençlik Refah Bölümünde görev yaptı. Daha sonra Maliye Bakanlığına geçen Kamil, özel sektöre atıldı. Basın sektöründe çalışmaya başladı, pek çok medya grubu kurdu ve turizm, bankacılık, emlak alanlarında yatırımlar yaptı. Cidde Ticaret Odası Başkanlığı ve 10 yıl boyunca Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Danışmanlığı görevini yürüten Kamil, 1995 ve 1996'da Banker Ödülü, 1993'te Körfez İş Adamları Ödülü ve 2010'da da Malezya Kraliyet Ödülü'nü aldı. - RİYAD

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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