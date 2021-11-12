Ünlü Menajer Taylan Oran, Barcelona FC CEO'su Ferran Reverter ile Kiev'de biraraya geldi!

Barcelona FC - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi Maçı öncesi Kiev'de çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayan Ünlü Menajer Taylan Oran, Barcelona FC Ceo'su Ferran Reverter ile maçı birlikte izledi. Barcelona FC'nin galibiyeti ile neticelenen maç sonrası ikili maçı birlikte değerlendirdi. Sosyal medyasından ilgili görüşmeye ait fotoğraflar paylaşan Menajer Taylan Oran, genç futbolcu yıldızlarını yurtdışında önemli takımlarda görmek istediğini ve onlara fırsatlar sunmak için birçok önemli isimle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Bu isimlerden ünlü Barcelona FC CEO'su Ferran Reverter'a TAO Menajerlik tarafından gerçekleştirilen transferlerden ve Türkiye'deki genç yeteneklerden bahsettiği kaydedildi.

Tüm hayatını futbola ve mesleğine adayan bir menajer olarak Türk futboluna, gençlere ve kulüplere en iyi şekilde hizmet etmek için çok çalıştığını ifade eden TAO Ceo'su Menajer Taylan Oran, Ferran Reverter'in dikkatini çekmeyi başardı.

İspanyol devi Barcelona FC CEO'su Ferran Reverter ile Kiev'de yapılan bu görüşme, Türkiye'de büyük yankı yarattı. Görüşmeden sonra ülkemizden sürpriz genç bir oyuncunun Barcelona FC'ye transferi söylentiler arasında! Ünlü Menajer Taylan Oran, ilgili görüşme sonrasında çeşitli kulüp yöneticilerinden telefon aldığını ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına başladığını iletti.

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