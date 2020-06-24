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Ünlü markaların mağazaları GittiGidiyor'da yerini almaya devam ediyor

GittiGidiyor, moda, dekorasyon, teknoloji, gıda gibi pek çok farklı kategoride yerli ve yabancı markaları milyonlarca kullanıcısıyla buluşturmayı sürdürüyor.

Ünlü markaların mağazaları GittiGidiyor'da yerini almaya devam ediyor
24.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:54

GittiGidiyor, moda, dekorasyon, teknoloji, gıda gibi pek çok farklı kategoride yerli ve yabancı markaları milyonlarca kullanıcısıyla buluşturmayı sürdürüyor.

GittiGidiyor açıklamasına göre, Flormar, Nine West, Tadım Kuruyemiş, Saat&Saat gibi sektörünün önemli markaları başta olmak üzere 20 yeni marka, GittiGidiyor'da resmi mağazasını açtı.

e-ticaret üzerinden yapılan alışverişlerdeki artış devam ederken, müşterilerine her kanaldan ulaşmak isteyen markalar da rotalarını e-ticarete çevirdi. Dijitalleşen dünyanın yanı sıra koronavirüs salgını dolayısıyla online satış kanallarına olan rağbetin artmasıyla onlarca marka ve mağaza, GittiGidiyor çatısı altında buluştu.

Kullanıcılarına modadan teknolojiye, kozmetikten dekorasyona, temizlikten hijyen ürünlerine kadar onlarca kategoride milyonlarca ürün sunan GittiGidiyor'da Ayhan Sicimoğlu Zeytinyağları, Divan, Flormar, New Balance, Nine West, Palivor Çiftliği, RuumStore By Doğtaş, Saat&Saat, Tadım Kuruyemiş, Ülker ve Züber başta olmak üzere 20 marka daha kendi mağazalarını açarak satışlarına başladı.

"Önde gelen markalarla iş birliği yapmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürecinde tüketici alışkanlıklarının değiştiğini, bu süreçte birçok perakende markasının da dijitalleşmeye yönelik yatırımlarını artırdığını aktardı.

Elçin, sürecin e-ticarete olan talebi artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"İçinde olduğumuz zorlu dönemde insanların kalabalık ortamlarda bulunmaması, evde kalma süresinin uzaması ve birçok fiziki mağazanın geçici süreliğine kapanması e-ticarete olan talebi artırdı. Bu süreçte işletmelerin online satışları yükselirken, dijitalleşmeyle ilgili deneyimleri ve yatırım planları da yeniden şekillendi. Çok sayıda mağaza; online satış kanallarına ağırlık verdi, bizim gibi büyük pazar yerlerinde mağaza açmaya başladı."

GittiGidiyor olarak kullanıcılarına her kategoride zengin marka ve ürün seçeneği sunmayı önemsediklerini vurgulayan Elçin, "Türkiye ve dünyanın önde gelen markalarıyla iş birliği yapmaya hız kesmeden devam ediyoruz. 28 milyon kayıtlı kullanıcıya sahip olan ve saniyede 1 ürün satışı gerçekleştiren platformumuzda yer almanın, iş ortaklarımız açısından hem işlerini büyütmeleri hem de online kanallardaki varlıklarını güçlendirmeleri için önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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