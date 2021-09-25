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Ünlü markaların giysileri Kahramanmaraş'ta üretiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ünlü markaların giysileri Kahramanmaraş'ta üretiliyor

Konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe dünyanın ünlü markalarının giysilerinin üretildiği Kahramanmaraş'ta, irili ufaklı işletmelerde pandemi sonrası çalışmalar hız kazandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe dünyanın ünlü markalarının giysilerinin üretildiği Kahramanmaraş'ta, irili ufaklı işletmelerde pandemi sonrası çalışmalar hız kazandı. Kentte üretilen ürünler başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor.

Tekstil üretimi ve tekstil ürünlerine bağlı konfeksiyon sektöründe Türkiye'de lokomotif konumda yer alan Kahramanmaraş'ta, pandemi sonrası üretim kapasitesi arttı. Kentteki yaklaşık 200 civarındaki konfeksiyon işletmesinde hazırlanan ceket, pantolon, gömlek, yelek, kaban gibi ürünler başta Almanya, Polonya, Romanya, İran, Irak, Pakistan, Mısır, Libya, Kanada gibi ülkelere ihraç ediliyor. Türkiye'deki iplik üretiminin yüzde 35'ini, örgü ve dokuma üretiminin yüzde 15'inin üreten kentte, geçen yıl 134 ülkeye tekstil ürünleri ihraç edildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın verilerine göre tekstil ve ham maddeleri alanında 523 milyon dolarlık dış satım yapılırken, konfeksiyon sektöründe ise bu rakamın yaklaşık 10 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın konfeksiyon sektöründe kabuğuna sığmadığını ifade eden Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt, "Bilindiği gibi kentimiz tekstilin başkentidir. 200'e yakın imalatçı olarak çalışma yapan sektör temsilcisi vardır. Bu işletmelerde ceket, gömlek, pantolon gibi ürünler üretiliyor. Artık kabuğuna sığmayan bir şehir haline geldik ve dünyanın dört bir tarafına ihracat yapabilen önemli markalarımız oldu. Dünyadaki önemli bütün markalara fason üretim yapılmaktadır. Her yıl olduğu gibi üretim artarak devam ediyor" dedi.

Konfeksiyon işletmecisi Kadir İmer ise, "Üçlü takım elbise pantolon, ceket yelek ve kaban türü ürünler üretiyoruz. Genellikle ihracatımız ve ağırlıklı olarak İstanbul'a ürün gönderiyoruz. Pandemi sonrası ise bir yoğunluk var taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Sektörümüzde kalifiyeli personel ve yer sorunları da yaşıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın toplam ihracatında da 1,5 milyar doları hedeflenirken, bunun 1 milyar dolarının tekstilden, 300 milyon dolarının metal mutfak eşyasından, kalan bölümünün de diğer sektörlerden gerçekleşmesi bekleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Ünlü markaların giysileri Kahramanmaraş'ta üretiliyor

Ünlü markaların giysileri Kahramanmaraş'ta üretiliyor

Ünlü markaların giysileri Kahramanmaraş'ta üretiliyor

Ünlü markaların giysileri Kahramanmaraş'ta üretiliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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