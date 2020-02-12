Ünlü markalar Sevgililer Günü için düzenlenen alışveriş festivalinde buluştu

12.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:07

Ankara'da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel alışveriş ve eğlence festivali düzenlendi. Ünlü markaların Sevgililer Günü konsepti ile buluştuğu festivale Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.



Ankara'da bir otelde 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlenen alışveriş ve eğlence festivalinde ünlü markalar bir araya geldi. Yeni koleksiyonların da tanıtıldığı etkinliğe Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 80 standın bulunduğu festivalde takıdan giyime, kozmetikten organik ürünlere kadar her zevke ve bütçeye uygun bine yakın ürün yer alıyor. Saat 19.00'a kadar devam edecek festivalin geliri ise öğrencilere burs olarak aktarılacak.



Festivalde kadınların zevkine göre çeşitli mücevherler de yer alıyor. Her bütçeye uygun tasarlanan altın ve pırlanta takıların fiyatları ise 400 liradan başlayıp 5 bin dolara kadar çıkıyor. Tasarım mücevherleriyle festivalde yer alan Neslihan Oğuz Ülger, stantlarında her keseye uygun ürün bulunduğuna işaret ederek, "Sevgililer Günü'nde hanımların en sevdiği ürünler biliyorsunuz pırlantalar. Hepimizin bildiği üzere pırlanta hanımların en iyi arkadaşı deniyor. Sevgililer Günü'nde beklenen hediye oluyor açıkçası. 400 TL'den başlayıp 5 bin dolara çıkan ürünlerimiz var. Hanımların beğendiği taşlı ya da sadece altın olarak seçeceği bir takım çalışmalar yapıyoruz. Herkesin kesesine, keyfine uygun ürünler hazırlıyoruz. Bu standımızın en gösterişli ürünlerinden biri pırlantalarla hazırlanmış çiçek formunda bir yüzüktür, fiyatı 5 bin dolardır" dedi.



Alışveriş yapmak için festivali ziyaret eden Ezgi Güner, "Ben böyle günleri ayrıştırmaktan yana değilim ama böyle özel günler için böyle yerler hazırlandığından ötürü ben geliyorum. Çok güzel ürünler var. Ben zaten Ankara'da yaşıyorum, İstanbul'dan gelen firmaları da takip ediyorum. Muhtemelen ben eşime hediye alırım. Genelde kadınlar düşünür böyle şeyleri ama bu tarz yerlere aslında erkeklerin gelmesi lazım. Çünkü bayanlar ne alınırsa beğenen insanlar. Mutlaka kendime bir şey alacağım. En kötü ben kendime bir şeyler alacağım" ifadelerini kullandı.



Eşiyle birlikte festivale gelen Zafer Özdemir ise, eşine çeşitli takılar aldıklarını ifade ederek, "Bizim için her gün Sevgililer Günü, o bahanesi oluyor. Genelde beyler alıyor, Türkiye'nin gerçeği bu. Fiyatlar makul, birçok insan kendi emeğini satıyor gördüğüm kadarıyla. Bayanlar karar vermekte zorlanıyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA