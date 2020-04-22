Ünlü mankenin çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel (41), çocukluk fotoğrafını Instagram'dan sevenleriyle paylaştı
22.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:32
Snob Magazin'in haberine göre; Çağla Şıkel, ablası Berna Şıkel ile olan bebeklik fotoğrafının altına "Ablam ve ben" notunu düştü.
Erkek çocuğuna benzettiler
Şıkel'in bir takipçisi, "Küçükken erkek çocuğuna benziyormuşsunuz" dedi. Bir başka takipçisi ise, "Yanaklar küçükken tombikmiş" yorumunda bulundu.
Kaynak: Snob Magazin