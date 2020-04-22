Ünlü mankenin çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel (41), çocukluk fotoğrafını Instagram'dan sevenleriyle paylaştı

Snob Magazin'in haberine göre; Çağla Şıkel, ablası Berna Şıkel ile olan bebeklik fotoğrafının altına "Ablam ve ben" notunu düştü.

Erkek çocuğuna benzettiler

Şıkel'in bir takipçisi, "Küçükken erkek çocuğuna benziyormuşsunuz" dedi. Bir başka takipçisi ise, "Yanaklar küçükken tombikmiş" yorumunda bulundu.