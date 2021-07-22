Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi tutuklandı
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Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi tutuklandı Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı tekme tokat döven Mücahit İsmail Ayta tutuklandı.

Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi tutuklandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı tekme tokat döven Mücahit İsmail Ayta tutuklandı.

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı öldüresiye darp eden Mücahit İsmail Ayta (28), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine geldiği Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayta, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi tutuklandı
Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi tutuklandı
Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi tutuklandı
Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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