Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgili adliyeye sevk edildi

Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgili adliyeye sevk edildi Beşiktaş'ta bir gece kulübünde sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı tekme tokat döven Mücahit İsmail Ayta, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgili adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir gece kulübünde sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı tekme tokat döven Mücahit İsmail Ayta, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı öldüresiye darp eden Mücahit İsmail Ayta (28), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine geldiği Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayta'nın emniyette "Alkollüydüm yanındaki erkeklerle bana nispet yaparcasına hareketler sergilediğini görünce sinirlendim kendisine de daha önce maddi desteğim çok oldu. Bu yüzden saldırdım, darp ettim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur