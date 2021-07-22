Ünlü mankene öldüresiye dayak kamerada

Ünlü mankene öldüresiye dayak kamerada Gece kulübüne eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş, eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından öldüresiye dövüldü Beşiktaş'ta bir gece kulübüne giden manken Gizem Akbaş, eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından tekme tokat dövüldü.

Ünlü mankene öldüresiye dayak kamerada

Gece kulübüne eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş, eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından öldüresiye dövüldü

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir gece kulübüne giden manken Gizem Akbaş, eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından tekme tokat dövüldü. Eski sevgilisi Ayta tarafından öldüresiye dövülen Gizem Akbaş'ın burnu kırılırken, şiddet anları ise kameralara böyle yansıdı.

İddiaya göre manken Gizem Akbaş, geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Akbaş, arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği anları da sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadaki fotoğrafları gören eski sevgili Mücahit İsmail Ayta da aynı mekana gitti. Genç kadın lavaboya gittiği sırada Ayta'nın yumruklu saldırısına uğradı. Eski Mücahit İsmail Ayta, Gizem Akbaş'ın yüzüne yumruk attı. Aldığı darbe ile yere yığılan Akbaş, eski sevgilisinin tekmeli saldırısına da uğradı. Gizem Akbaş'ın burnu kırılırken, genç adamı ise çevredekiler sakinleştirdi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur