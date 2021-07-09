Ünlü mankenden şok eden seks ve kokain itirafı!
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Ünlü mankenden şok eden seks ve kokain itirafı!

Ünlü mankenden şok eden seks ve kokain itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Eski Victoria's Secret modeli Bridget Malcolm yaşadığı travmatik olayları ilk kez anlattı. Yaşlı bir adamın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf eden Bridget Malcolm, seks ve kokain çıkışıyla da ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

Bridget Malcolm, yoğun travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle daha önce hiçbir şekilde bahsedemediği model endüstrisindeki travmatik deneyimleri hakkında konuştu.

2017 defilesinden sütyen ölçüsünü büyüttüğü için reddedilip çıkarıldığını açıklayan eski Victoria's Secret modeli, bir Instagram videosunda verdiği mücadeleleri samimi bir şekilde dile getirdi.

"YAŞLI BİR ADAM TARAFINDAN TACİZE UĞRADIM"

Bridget; "18 yaşıma geldiğimde tek başıma üç farklı ülkede yaşadım. Antarktika hariç tüm kıtaları gezdim. Çok yaşlı bir adam tarafından tacize uğradım ve birçok kez cinsel saldırıya da uğradım" dedi.

"KOKAİN KULLANMAMI ÖNERDİ"

Bridget yaşadıkları korkunç olayları şu sözlerle anlattı:

"Menajerim bana kilo vermek için kokain kullanmamı söyledi... Reşit olmadığım sıralarda ise kilo vermek için çok fazla seks yapmam gerektiği söylendi. İçki içmeden sosyalleşemez oldum. Geceleri uyumak için Xanax ve Ambien'i fazlaca kullanıyordum ve bu daha 18 yaşıma gelmeden önceydi."

"SAĞLIK SORUNLARIYAL MÜCADELE EDİYORUM"

Bununla birlikte Bridget, anoreksi ve ortoreksi ile mücadele ederken travma sonrası stres bozukluğu oluştuğunu ve ayrıca anksiyete, depresyon gibi sağlık sorunları ile de mücadele ettiğini açıkladı.

Ünlü mankenden şok eden seks ve kokain itirafı!
Ünlü mankenden şok eden seks ve kokain itirafı!
Ünlü mankenden şok eden seks ve kokain itirafı!
Ünlü mankenden şok eden seks ve kokain itirafı!

Kaynak: Snob Magazin

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