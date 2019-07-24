Ünlü manken Özge Ulusoy, hakkında çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanladı
Özge Ulusoy, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından son noktayı koyarak kesin bir dille yalanladı.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına gelen yorumlara yanıt veren güzel manken Özge Ulusoy,hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı.
"BU SAÇMALIĞA İNANMAK DÜŞÜK ZEKA SEVİYESİ"
Dün Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Ulusoy, bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorumuna "Bu saçmalığına inanmak düşük zeka seviyesi zannımca. Eğitim şart, benden söylemesi" diyerek sert çıktı.
"USULCA HESABI TERK EDİN"
Ünlü manken aynı kullanıcının "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" demesi üzerine de "Çıkar hem de hiç olmadan! Siz de yaşayın da görün. Şimdi usulca hesabı terk edin. Malum yüksek takipçili birinden spam yemek istemezsiniz." cevabını verdi.
YORUMLAR (8)
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ÖZGE ULUSOY U BEGENIYORUM AMA GERCEKTEN DE GÖZÜNÜN YÜKSEKLERDE OLDUGU NET. ZENGIN AVCISI !!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kullan kızım kullan orası istanbul . son icraatınla benden taktir kazandın . daha büyüğü yok zaten . you understand me?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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TABİ İNKAR EDECEK :DCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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ÖZGE HANIM ÇOKOMELLİ''YE Bİ SORSANIZ DOLAR NE OLUR?Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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ARTIK NASIL TEHDİT EDİLDİYSECevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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COK UYANIK KADIN GÖZÜ YÜKSEKLERDE HEPCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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Biraz gec kalmadimi mi bu hatun. Her tarafa yayildi zahtenCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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bu kimm??Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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