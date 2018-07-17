Ünlü Makyaj Sanatçısı, Geceliğine Servet Ödediği Otelde Yüzlerce Kurtçukla Karşılaşınca İsyan Etti
Makyaj artisti Hayley Johnsen, güzel bir gece geçirmek için geceliğine 1280 lira ödediği otelin fayansında kurtçuklar görünce sosyal medyadan isyan etti.
Genç makyaj artisti Hayley Johnsen, lüks otelde güzel bir gece geçirmek istedi. Johnsen, otelin geceliğine 226 euro ödedi.
BANYODA SESLER DUYUNCA ŞOKE OLDU
Genç kadın gece banyoya girip biraz rahatlamak istedi. Banyoda tik-tak diye sesler duyan kadın karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şok yaşadı.
KURTÇUKLAR İSTİLA ETMİŞ
Pahalı ve oldukça lüks olan oteldeki fayansların arasında kurtçuklar geziyordu. Genç kadın hemen lobiye inip parasını istedi ancak oteldekiler sorun çıkarttı.
OLAY SOSYAL MEDYAYA YANSIYINCA PARAYI İADE ETTİLER
Genç kadın polis çağırıp parasını almak istese de başarılı olamadı. Bu sefer çözümü sosyal medyada bulan makyaj artisti, otelin aslında ne kadar kötü olduğunu Twitter'dan paylaştı. Bunun üzerine otel, genç kadına parasını anında gönderdi.
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YALAN. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yüz kızartıcı utanmaz kadın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gelsin bizim ülkemize, ruslar çatır çatır lüx odalarda kalıp yiyip içiyorlar valla.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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o neydü gızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AY BEN DİREK PARAMI İSTERDİMCevap Yaz Yayından Kaldır