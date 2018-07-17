Ünlü Makyaj Sanatçısı, Geceliğine Servet Ödediği Otelde Yüzlerce Kurtçukla Karşılaşınca İsyan Etti

Ünlü Makyaj Sanatçısı, Geceliğine Servet Ödediği Otelde Yüzlerce Kurtçukla Karşılaşınca İsyan Etti

Makyaj artisti Hayley Johnsen, güzel bir gece geçirmek için geceliğine 1280 lira ödediği otelin fayansında kurtçuklar görünce sosyal medyadan isyan etti.

Genç makyaj artisti Hayley Johnsen, lüks otelde güzel bir gece geçirmek istedi. Johnsen, otelin geceliğine 226 euro ödedi.

BANYODA SESLER DUYUNCA ŞOKE OLDU

Genç kadın gece banyoya girip biraz rahatlamak istedi. Banyoda tik-tak diye sesler duyan kadın karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şok yaşadı.

KURTÇUKLAR İSTİLA ETMİŞ

Pahalı ve oldukça lüks olan oteldeki fayansların arasında kurtçuklar geziyordu. Genç kadın hemen lobiye inip parasını istedi ancak oteldekiler sorun çıkarttı.

OLAY SOSYAL MEDYAYA YANSIYINCA PARAYI İADE ETTİLER

Genç kadın polis çağırıp parasını almak istese de başarılı olamadı. Bu sefer çözümü sosyal medyada bulan makyaj artisti, otelin aslında ne kadar kötü olduğunu Twitter'dan paylaştı. Bunun üzerine otel, genç kadına parasını anında gönderdi.

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