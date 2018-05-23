Ünlü Kürt Sanatçı Ciwan Haco Yeni Albümünü Selahattin Demirtaş'a Hediye Etti

İsveçte yaşayan Kürt rock müzik sanatçısı Civan Haco, Felek, isimli yeni albümü ile 24 Mayıs'ta dinleyicileri ile buluşuyor. Şarkıcı yaptığı açıklamada albümünü Selahattin Demirtaş ve Ahmet Altan'a armağan ettiğini açıkladı.

"ALBÜMDEKİ ŞARKILARI SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE AHMET ALTAN'A ARMAĞAN EDİYORUM"

Yeni albüm sonrası röportaj veren Haco, "Demirtaş ve Altan'a yeni albümünüzden hangi şarkınızı armağan etmek istersiniz?" sorusuna, "Albümümdeki tüm şarkıları Ahmet Altan ve Selahattin Demirtaş'a armağan ediyorum. Yine tüm tutsak olan insanlara armağan olsun. Herhangi bir şarkı ismi söylemek istemiyorum, kendileri hangisini beğenirse onu armağan ediyorum." diye cevap verdi.

HÜLYA AVŞAR'LA YENİDEN DÜET YAPMAK İSTİYOR

2012 yılında Hülya Avşar'la "Esmer" şarkısına düet yapan Civan Haco, "Hülya Avşar ile yine düet yaparım, hatta bir değil iki düet yaparım." şeklinde konuştu.