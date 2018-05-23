Ünlü Kürt Sanatçı Ciwan Haco Yeni Albümünü Selahattin Demirtaş'a Hediye Etti
Dünyaca ünlü Kürt sanatçı Ciwan Haco, "Felek" adını verdiği yeni albümündeki şarkıları Selahattin Demirtaş ve Ahmet Altan'a armağan etti.
İsveçte yaşayan Kürt rock müzik sanatçısı Civan Haco, Felek, isimli yeni albümü ile 24 Mayıs'ta dinleyicileri ile buluşuyor. Şarkıcı yaptığı açıklamada albümünü Selahattin Demirtaş ve Ahmet Altan'a armağan ettiğini açıkladı.
"ALBÜMDEKİ ŞARKILARI SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE AHMET ALTAN'A ARMAĞAN EDİYORUM"
Yeni albüm sonrası röportaj veren Haco, "Demirtaş ve Altan'a yeni albümünüzden hangi şarkınızı armağan etmek istersiniz?" sorusuna, "Albümümdeki tüm şarkıları Ahmet Altan ve Selahattin Demirtaş'a armağan ediyorum. Yine tüm tutsak olan insanlara armağan olsun. Herhangi bir şarkı ismi söylemek istemiyorum, kendileri hangisini beğenirse onu armağan ediyorum." diye cevap verdi.
HÜLYA AVŞAR'LA YENİDEN DÜET YAPMAK İSTİYOR
2012 yılında Hülya Avşar'la "Esmer" şarkısına düet yapan Civan Haco, "Hülya Avşar ile yine düet yaparım, hatta bir değil iki düet yaparım." şeklinde konuştu.
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normalde ben oyumu akp ye veryodum artık oyumu hdp ye verecem nedenimı akp mhp bbp birleşti obur tarafta chp iyi parti sadet partisi birleştiler kimse hdp yle itfak yapmadı kürtleri dışladılar ırkçılığın kıralını yaptılar ee bende bir kürt olarak hdp ye oyumu verecem bundan sonra HDPCevap Yaz Yayından Kaldır
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İnadına barış....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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senkimsinki ciwan hoco bir babayiğidi tanıyacan tanıyacak yaşa gelmemisin herhalde kıro daha ismi olmayan malCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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Terör sevici bunun neresi ünlü bir grup asalak karCevap Yaz 7 17 Yayından Kaldır
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kürt diye bişey olmadığı için. bunlar böyle Almanya Norveç te gördüm. ben kürt kökenli Alman vatandaşıyım der burada kürt kökenli TÜRK vatandaşıyım demez hainler.Cevap Yaz 15 17 Yayından Kaldır