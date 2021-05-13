Ünlü kuaför Ömer Yiğit'ten sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet veren ünlü kuaför Ömer Yiğit, herkesin takdirini kazandı.

Pandemi döneminde başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok kesimden insanın büyük fedakarlık yaptığını belirten ünlü kuaför, "Pandeminin yayılmasını engellemek için sağlıkçılar, bizlerin evlerimizde daha güvende kalmamız için kuryeler ve sistemin işleyişini devam ettirmesi için gece gündüz çalışan insanlar var. Her biri bizim için değerli insanlardır" dedi.

Sağlık ve eğitim alanlarına büyük katkılarda bulunduğu bilinen Yiğit, mesleğini ve çevresini kullanarak birçok istatistik araştırmasına da destek verdi.

Sosyal sorumluluk projelerini sürekli takip ettiğini belirten Yiğit; güvenilir, memnun, sadık ve geniş bir müşteri ağının olduğunu, bu ağı sağduyulu bir şekilde kullanmaktan gayet memnun olduğunu ifade etti.