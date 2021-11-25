Ünlü kuaför Emre Yeşiloğlu'ndan pandemiye ilginç çözüm

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de kuaför Emre Yeşiloğlu, pandemi sebebiyle kadın müşterilerinin saç kesim ve bakım işlemlerini açık havada yaptı. İşletmeye gelen müşteriler ise hem şaşırdı hem de uygulamadan memnun kaldı.

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde hizmet veren kuaför Emre Yeşiloğlu, pandemiyle birlikte açık hava kesim kararı aldı. Emre Yeşiloğlu kapalı alanda, sosyal mesafe konusunda müşterilerin tedirginlik yaşamaması için kuaför dükkanına ait bahçeye masalar koyarak, saç kesim ve kişisel bakım hizmetleri sunmaya başladı. Bahçeye kurulan şemsiye ve ısıtıcılar sayesinde ise olumsuz hava şartlarına karşı da önlem alınıyor. Yoldan geçen vatandaşların dikkatini çeken uygulamaya ise talep giderek artıyor.

"CADDENİN ORTASINDA SAÇ TARIYORUZ"

Projeyle ilgili konuşan kuaför Emre Yeşiloğlu, "Bahçenizde kullanım alanımız vardı. Masalarımızı dışarıya taşıdık, müşterilerimize işlemleri burada uygulamaya başladık. Yoldan geçen insanlarında dikkatini çekti. Onlarda bizden randevu almaya başladı. Kesim ve bakım işlemlerini dışarıda yapıyoruz. Sadece saç yıkama aşamasında müşterilerimizi içeriye alıyoruz. Farklı bir atmosferde oluşuyor. Kısacası caddenin ortasında saç tarıyoruz. Ayrıca bizim buradaki amacımız pandemi sürecinde tedbirleri maksimim seviyeye çıkararak sosyal mesafeyi koruyabilmek. Bahçede yağmur ihtimaline karşın şemsiyelerimiz ve ısıtıcılarımız var. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Yoldan geçerken gördüm"

Pandemiyle birlikte sosyal mesafeyi korumaları gerektiğini ifade eden bir müşteri ile, "Kapalı alandan ziyade açık havada bu şekilde hizmet alabilmek beni mutlu ediyor. Yoldan geçerken gördüm. Sadece saç kesimi değil manikür ve pedikürümü de burada yaptırdım. Oldukça da memnun kaldım" dedi.

(Abdul Samet Kaya - Aykut Zor-İHA)

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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