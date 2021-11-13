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ÜNLÜ KÖPEK EĞİTMENİ, TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Buğra Akay - Haberler | Güncel
ÜNLÜ KÖPEK EĞİTMENİ, TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANDI

KUZEY Marmara Otoyolu Çekmeköy kavşağında, ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy, lüks cipinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - KUZEY Marmara Otoyolu Çekmeköy kavşağında, ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy, lüks cipinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Paksoy kazada ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy kavşağı Ankara istikametinde yaşandı. Köpek eğitmeni Can Paksoy, 34 CAN 971 plakalı lüks cipinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada, hasar gören aracın içinde sıkışan Paksoy ağır yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan Paksoy sağlık ekiplerine teslim edildi. Paksoy, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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