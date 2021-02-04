Ünlü komedyenden esprili gönderme: Cem Yılmaz geliyor!

SERENAY SORUSUNDAN KAÇTI

Cem Yılmaz, önceki akşam Levent'teki ofisindeydi. Çıkışta karşısında muhabirleri bulan ünlü komedyen, "Geliyor, Cem Yılmaz geliyor!" diye seslenerek espri yaptı. Yılmaz'a Instagram paylaşımını eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın beğendiği hatırlatılarak "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusu yöneltildi.

"KÜS DEĞİLİZ" DEMİŞTİ

Serenay Sarıkaya, barışma dedikodularına "Bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Görüşmüyoruz ama küs de değiliz. Normal böyle şeyler" diyerek nokta koymuştu. Cem Yılmaz ise konu hakkında konuşmak istemedi. Yılmaz, "İşim var" diyerek soruları yanıtsız bıraktı ve aracına bindi.

Mütevazı komedyen

Cem Yılmaz ofisinden ev terliğiyle çıktı. Twigy marka terliğin fiyatı 60 lira.

Kaynak: Hürriyet