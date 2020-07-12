Ünlü komedyen Ata Demirer'den Ezine peyniri paylaşımı
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Ünlü komedyen Ata Demirer'den Ezine peyniri paylaşımı

Ünlü komedyen Ata Demirer sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu.

Ünlü komedyen Ata Demirer'den Ezine peyniri paylaşımı
12.07.2020 13:04 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:41

Ünlü komedyen Ata Demirer sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu.

Yaz sezonunu Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki evinde geçiren Ata Demirer, günlerini kendisine ait tekne ile denize açılarak ve instagram hesabından ilginç paylaşımlar yaparak geçiriyor. Bozcaada sevdalısı olarak tanınan Ata Demirer bu kez bölgenin en ünlü ürünü olan Ezine peyniri ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bozcaada limanında demirli bulunan teknesinden takipçilerine seslenen Demirer "Sevgili arkadaşlar, hayvanından coğrafyayı tanıma adlı dersimize hoş geldiniz. Diyelim ki şimdi hangi coğrafyada olduğumuzu bilmiyoruz. Bakın Ezine peyniri atıyoruz, bakalım ne olacak" diye konuştu.

Denize bir parça peynir atan Ata Demirer, balıkların peynire akın etmesi üzerine, "Gördüğünüz gibi Ezine peynirine gelen balıklar olsa olsa Çanakkale bölgesine ait olur. Fırsat bulsa rakı da içer bunlar" dedi.

Demirer'in bu paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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