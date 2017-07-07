Ünlü Karikatürist Galip Tekin'in Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı
Ünlü karikatürist Galip Tekin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.
Ünlü karikatürist Galip Tekin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü. Dün Arnavutköy'deki evinde ölü bulununan Tekin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Tekin'in cenazesi buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alındı. - İstanbul