Ünlü kadınlar yeşil sahada
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Ünlü kadınlar yeşil sahada

10.03.2021 08:10 | Son Güncelleme: 10.03.2021 08:14
Ünlü kadınlar yeşil sahada

Türkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel bir gösteri maçı düzenledi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel bir gösteri maçı düzenledi. A Milli Kadın Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı arasında düzenlenen gösteri maçında Aslıhan Karalar ve Yağmur Tanrısevsin gibi ünlü isimler de forma giydi. Ünlü kadınlar, Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen maçta yeşil sahadaki hünerlerini sergiledi.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Keyifli anlara sahne olan maçta Yağmur Tanrısevsin bir gol atarken, Aslıhan Karalar da oynadığı güzel futbol ile beğeni topladı. Maç sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kadın futbolcuları ayakta alkışladı.

Kaynak: Hürriyet

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