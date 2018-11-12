Ünlü Jinekolog Hastalarına Müstehcen Film İzletip Cinsel Saldırıda Bulundu
İstanbul Nişantaşı'ndaki muayenehanesinde iki hastasına müstehcen filmler izletip cinsel saldırıda bulunan ünlü Jinekoloji Profesörü Fecri Sevilen tutuklandı.
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olan 68 yaşındaki jinekoloji profesörü Fecri Sevilen, İstanbul Nişantaşı'nda muayenehanesinde iki hastasına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararında, şüphelinin mağdurlara özel hayatlarına dair mahrem sorular sorduğuna ve muayenehanede müstehcen filmler seyrettirdiğine vurgu yapıldı.
İKİ MAĞDUR HASTA, POLİSE BAŞVURDU
Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Prof. Dr. Fecri Sevilen'in hastası olan iki mağdur, geçtiğimiz günlerde polise başvurarak tanınmış profesörün Nişantaşı'nda bulunan muayenehanesinde cinsel saldırıya uğradıklarını iddia etti.
DOKTOR GÖZALTINA ALINDI
İki mağdurun beyanları birbirini teyit eder nitelikte olunca Prof. Dr. Sevilen savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Polis, şüphelinin telefon ve bilgisayarına inceleme yapmak üzere el koydu.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Sevilen, ifadesinde, 44 yıllık hekim olduğunu, 38 yıldır ise öğretim üyeliği yaptığını vurgulayarak suçlamaları kabul etmedi. Mağdurların şikâyet ettikleri davranışların tedavinin bir gereği olduğunu iddia eden Prof. Sevilen, hastalara gönderdiği özel mesajların ise tüm hastalarıyla yaşadığı bir durum olduğunu öne sürdü.
MÜSTEHCEN FİLM İZLETTİRDİ, TUTUKLANDI
Mağdurların örtüşen beyanları ve profesörün hastalara gönderdiği mesajları delil kabul eden mahkeme, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Prof. Dr. Fecri Sevilen'i cezaevine gönderdi. Tutuklama kararında, şüphelinin mağdurlara özel hayatlarına dair mahrem sorular sorduğuna ve muayenehanede müstehcen filmler seyrettirdiğine vurgu yapıldı.
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Çok inandırıcı gelmedi, benim ve çevremin gittiği bütün doktorlarda muayene esnasında birde bayan görevli veya hemşire hastayla beraber muayene odasında bulunmaktadır.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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ORTAYA ÇIKAN YA ÇIKMAYAN LARCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bence erkek doktora gitmek günah diyenler doğumda ebeyi çağırın hasta olunca hocaya gidin muska yaptırın hiç günah olmaz sorunda ortadan kalkarCevap Yaz 5 17 Yayından Kaldır
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IyiCevap Yaz Yayından Kaldır
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arkadaşlar bayan doktorun olmadığı diye bir durum yok. Kendinizi kandırmayın. Acil ölüm kalım diye bir durumda yok. En kötü durum doğum olur orada tamam erkek doktor bakacaksa olsun. Ama muayeneye gidip giyinip süslenip parfümler sıkıp ağdanı yapıp doktorun önüne uzanıpta tıpta ayıp olmaz safsatalarıyla bizi kandıramazsanız.Cevap Yaz 26 6 Yayından Kaldır