Ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya 27 kadından cinsel taciz suçlaması
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Ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya 27 kadından cinsel taciz suçlaması

ABD'de opera sanatçılarının sendikası AGMA'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından, geçmişte Washington ve Los Angeles Ulusal Operalarının direktörlüğünü yapan dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya, 27 kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu açıklandı.

25.02.2020 19:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:27
Ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya 27 kadından cinsel taciz suçlaması

ABD'de opera sanatçılarının sendikası AGMA'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından, geçmişte ve Ulusal Operalarının direktörlüğünü yapan dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya, 27 kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu açıklandı.


Domingo özür diledi


İspanyol tenor Placido Domingo ise kendisini cinsel tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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