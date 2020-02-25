Ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya 27 kadından cinsel taciz suçlaması
ABD'de opera sanatçılarının sendikası AGMA'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından, geçmişte Washington ve Los Angeles Ulusal Operalarının direktörlüğünü yapan dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya, 27 kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu açıklandı.
ABD'de opera sanatçılarının sendikası AGMA'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından, geçmişte Washington ve Los Angeles Ulusal Operalarının direktörlüğünü yapan dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya, 27 kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu açıklandı.
Domingo özür diledi
İspanyol tenor Placido Domingo ise kendisini cinsel tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi. Euronews.com'da Görüntüle