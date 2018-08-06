Ünlü İspanyol Piyanist Ivan "MELON", 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'Nde

Kuşağının en yetenekli piyanistlerinden biri olarak kabul edilen ve Latin Grammy adaylığı da bulunan "Melon" ve topluluğu 6 Eylül Perşembe günü Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda sahne alacak.

10 Kübalı müzisyenden oluşan The Cuban Swing Express: Cubaing Forever, prömiyerini 2014 yılında Paris'teki L'Alhambra tiyatrosunda yaptı. "Melon" izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği projesi kapsamında aralarında dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Buika'nın, Charles Aznavour'un, Mariza'nın da olduğu birçok farklı sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı, Montreux, North Sea, San Francisco'daki SFJazz gibi festivallerde performanslar sergiledi.

Ivan "Melon"& The Cuban Swing Express, geleneksel ve en cesur yeni sesleri benzersiz bir formatta bir araya getirirken, Herbie Hancock, Rolling Stones gibi müzik dünyasının efsaneleşmiş isimlerinin şarkılarını da yeniden yorumluyor. Müzikle iç içe bir ailede yetişen "Melon"un babası, Ricardo Gonzales Duquesne, 60'ların tanınmış topluluğu Orquesta de Música Moderna de Pinar del Rio'nun direktörüydü. Çocuk yaştan itibaren babasının müzik sevgisinden büyük bir esin bulan Ivan "Melon"un The Cuban Swing Express: Cubaing Forever projesi o dönemlerin sound'una göz kırparken yenilikçi ve taptaze bir müzikal tat yaratıyor.

Ivan "Melon", Türkiye'deki ilk solo projesi The Cuban Swing Express: Cubaing Forever ile 6 Eylül Perşembe günü Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda muhteşem bir manzara eşliğinde izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.