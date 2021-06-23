Ünlü isme sokak ortasında sataştılar!
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Ünlü isme sokak ortasında sataştılar!

Ünlü isme sokak ortasında sataştılar!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, önceki akşam sevgilisi Selin Atasoy ile Nişantaşı'nda bir kafede görüntülendi. Bayülgen, mekandan ayrıldıktan sonra bir vatandaşın kendisine laf atmasıyla büyük bir şok yaşadı. İşte detaylar...

Okan Bayülgen, önceki akşam sevgilisiyle birlikte Nişantaşı'ndaydı.

"REZİL OLUYORUM!"

Sevgilisiyle bir kafede saatlerde oturan Okan Bayülgen, aracına doğru yürüdüğü esnada bir vatandaşın, "Şöhretli geçiyor" sözüyle karşı karşıya kaldı.

Bu laf karşısında şaşkınlık yaşayan Bayülgen, "Rezil oluyorum! Bana laf atıyorlar. Duyuyor musunuz? İşinde gücünde bir insanım halbuki..." ifadelerini kullandı.

Bayülgen, daha sonra sevgilisiyle birlikte aracına geçerek evinin yolunu tuttu.

Ünlü isme sokak ortasında sataştılar!
Ünlü isme sokak ortasında sataştılar!
Ünlü isme sokak ortasında sataştılar!

Kaynak: Snob Magazin

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