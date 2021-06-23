Ünlü isme sokak ortasında sataştılar!

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, önceki akşam sevgilisi Selin Atasoy ile Nişantaşı'nda bir kafede görüntülendi. Bayülgen, mekandan ayrıldıktan sonra bir vatandaşın kendisine laf atmasıyla büyük bir şok yaşadı. İşte detaylar...