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Ünlü isimlerin tercih ettiği ayak maskesi

Ünlü isimlerin tercih ettiği ayak maskesi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sanat ve magazin dünyasının sevilen isimleri son dönemde ayak maskesi kullanmaya başladı. Ayak maskesi nedir ve ne işe yarar? İşte cevabı...

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler, yüz bakımı kadar ayak bakımını önemsiyorlar.

ÜNLÜ İSİMLER AYAK BAKIMINA ÖNEM VERİYOR

Duygu Özaslan, Danla Bilic, Gülben Ergen, Adriana Lima, Kendall Jenner ve Gigi Hadid gibi yıldızlar daha önce verdikleri röportajda ayak bakımını önemsediklerini ifade etmişti.

En çok satılan ayak maskeleri arasında yer alan MJKorean ayak maskesi, yüksek etkisi sebebiyle son dönemde sıkça tavsiye ediliyor.

ÇATLAMALARIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Oldukça kısa bir süre içerisinde etki gösteren ürün, ayağı yumuşatarak gelecek zamanlı oluşabilecek çatlamaların önüne geçiyor, ayaktaki ölü sertleşmiş deriyi soyar ve ayağı arındırıyor.

Gün içinde ayaklara ferahlık katan maskeyi ünlü isimlerde tercih ediyor.

MASKE KULLANIMI SONRASI AYAKLARIN SON HALİ...

Ürünü satın almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.trendyol.com/mjkorean/ayak-soyucu-corap-olu-derileri-soyan-ayak-corabi-peeling-maskesi-p-171271682'boutiqueId=595275

MJKOREAN Ayak Soyucu Çorap Ölü Derileri Soyan Ayak Çorabı Peeling Maskesi

Ünlü isimlerin tercih ettiği ayak maskesi

Ünlü isimlerin tercih ettiği ayak maskesi

Ünlü isimlerin tercih ettiği ayak maskesi

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