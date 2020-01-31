Ünlü isimlerin menajeriydi... Haluk Levent'in büyük üzüntüsü
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Ünlü isimlerin menajeriydi... Haluk Levent'in büyük üzüntüsü

HALUK Levent, Ogün Şanlısoy gibi rock dünyasının ünlü isimlerinin menajerliğini yapan Gizem Utku son yolculuğuna uğurlandı.

31.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:17
Ünlü isimlerin menajeriydi... Haluk Levent'in büyük üzüntüsü
HALUK Levent, Ogün Şanlısoy gibi rock dünyasının ünlü isimlerinin menajerliğini yapan Gizem Utku son yolculuğuna uğurlandı.

Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi görev Gizem Utku'nun vefatı müzik dünyasını üzdü. 42 yaşında ölen Utku için Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenazeye , Ege, Ogün Şanlısoy ve Barlas Erinç gibi ünlü isimler de katıldı. Haluk Levent'in cenaze boyunca oldukça üzüntülü olduğu görüldü.  Utku, cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi .Haluk Levent, "Yaklaşık 15 yıldır birlikteydik. 3 yıldır bizle birlikte değildi ama bizle beraberdi.  İş olarak başka organizasyonda yer alıyordu ama her zaman yanımızdaydı. Ailemizin bir üyesiydi. Çok üzgünüz diye konuştu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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