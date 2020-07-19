Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi

Birçok ünlü ismin avukatı olan Çağrı Ç, hamile kalan avukat sevgilisini terk etti. Genç kadın, ünlü avukatın bebeğe sahip çıkmasını isteyince, "Ben üreme damarlarımı dondurdum" yanıtını aldı. Mağdur kadın mahkemeye başvurarak 400 bin lira tazminat talep etti. Öte yandan Çağrı Ç, davası devam ederken başka bir kadınla apar topar dünya evine girdi.

Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
19.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:59

İstanbul Barosu avukatlarından Çağrı Ç, hamile kalan avukat sevgilisini terk etti. Genç kadın avukat, birçok ünlünün de avukatı olan Çağrı Ç'den bebeğe sahip çıkmasını isteyince, "Ben üreme damarlarımı dondurdum" yanıtıyla karşı karşıya kaldı. DNA testi ile bebeğin babasının avukat Çağrı Ç. olduğunun kanıtlanmasını isteyen genç anne, mahkemeye başvurarak 400 bin lira tazminat talep etti.

İstanbul Barosu avukatlarından Çağrı Ç, avukat olan A.Ş, isimli genç kadınla birlikteydi. İddiaya göre avukat kadın bu birliktelikten hamile kaldı. Hamileliği öğrenen avukat Ç. ise kendisinin kısır olduğunu, üreme kanallarını dondurduğunu ve bebeği olamayacağını öne sürerek bebeği reddetti. Avukat Ç, "Eğer bebeğin adını Çağrı koyarsan bebeği kabul ederim" dedi. Genç kadın avukatların bulunduğu bir sosyal medya platformunda A.Ş'nin yaşadığı olayı müvekkili yaşamış gibi paylaşıp bir de alay konusu etti.

ANNELİK DUYGUSU AĞIR BASTI

Avukat, A.Ş'ye başka bir ilişkisi olduğunu ve kendisini rahatsız etmemesini söyleyince yaşadıkları karşısında çocuğu aldırmayı düşünen anne adayı, vicdan azabı ve annelik duygusu nedeniyle bu düşünceden vazgeçti ve bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi

SÜTTEN KESİLDİ

Doğumdan haberdar olan avukat Çağrı Ç, kendi rızası dışında meydana gelen çocuğu asla kabul etmeyeceğini belirtti. Yaşadıkları zorluklar nedeniyle sütten kesilen anne A.Ş, hem fiziksel hem de manevi olarak sıkıntılar yaşamaya devam etti.

DNA TESTİ YAPILSIN

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran A.Ş, bebeğin babası olduğunu DNA testiyle Çağrı Ç'ye ait olduğunu ve oğlunun baba nüfusuna kayıt ettirilmesini talep ederek dava açtı. Genç anne maddi ve manevi olarak Ç'nin kendisine 400 bin liralık tazminat ödemesini talep etti.

APAR TOPAR EVLENDİ

Öte yandan Çağrı Ç, geçtiğimiz Haziran ayının 23'ünde, davası devam ederken, başka bir kadınla apar topar dünya evine girdi.

Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti Magazin
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor Magazin
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak Ekonomi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma 3. Sayfa
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı Dünya
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
Bir buçuk tonluk 'Polat Alemdar' isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Metroda şarkı söyleyen yolcunun boğazına sarıldı! Anbean kaydedilen olay sosyal medyayı ikiye böldü
Metroda şarkı söyleyen yolcunun boğazına sarıldı! Anbean kaydedilen olay sosyal medyayı ikiye böldü
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
İş yerinin uyarılarına rağmen sakalını kesmeyen genç, tazminatsız kovuldu; Yargıtay iş yerini haklı buldu
İş yerinin uyarılarına rağmen sakalını kesmeyen genç, tazminatsız kovuldu; Yargıtay iş yerini haklı buldu
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Bu araştırma ilk kez yayımlandı! Koronavirüs belirtileri 6 farklı kümeye ayrıldı
Bu araştırma ilk kez yayımlandı! Koronavirüs belirtileri 6 farklı kümeye ayrıldı
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Ece Erken Hande Erçel Tuvana Türkay
Spor Falcao Tamer Tuna Aziz Yıldırım Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Bursa Otomobil İngiltere
Şu an buradasınız: Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 12:00:09. #1.14#
title