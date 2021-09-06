Ünlü isimleri okul heyecanı sardı
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Ünlü isimleri okul heyecanı sardı

Ünlü isimleri okul heyecanı sardı
Hürriyet - Haberler | Magazin

18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen bugün okulun ilk günü için ders başı yaptı.

18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen bugün okulun ilk günü için ders başı yaptı. Koronavirüs nedeniyle bir yıl süren online eğitimin ardından aileler çocuklarıyla birlikte yüz yüze eğitim heyecanı yaşadı. Ünlü isimler çocuklarını okulun ilk günü yalnız bırakmadı...

BABASI DA BEN DE ÇOK DUYGUSALIZ

Oyuncu ve sunucu Nefise Karatay kızı Maya'yı okula götürdü. Bir hayli duygusal olan Karatay paylaştığı karenin altına şu notu yazdı:

'Hadi okula gidelim' diye yedi beni kapıdan çıkana dek! Babası da ben de çok duygusalız, bu sabah kızımız ilkokullu oldu. Bugün okula başlayan bütün çocuklarımıza sağlıklı verimli ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum."

ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARADALAR 

Yedi yıllık birlikteliklerini 2015 yılında sonlandıran şarkıcı Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çocukları için sık sık bir araya geliyor. Ünlü ikili okulun ilk günü Kuzey ve Uzay'ı okula bıraktı. Altuğ çekildikleri bu pozu, "Bugün okullar açılıyor. Allah bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Başarılı, sağlıklı bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum." mesajıyla yayınladı.

KARDEŞİNİN KIZLARINI OKULA GÖTÜRDÜ

Ünlü  türkücü Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla sarsılmıştı. Kardeşinin kızları için 'artık benim evlatlarım' diyen Alişan, Eyşan ve Ceylan'ı okulun ilk günü yalnız bırakmadı. Ünlü türkücünün oğlu Burak da bugün okula başladı.

HEP YANINDAYIM KIZIM

Akasya Aslı Türkmen'in kızı Pera da okullu oldu. Ünlü isim çekildikleri bu kareyi şu mesajla paylaştı: "Okulun ilk günü. İşte şimdi gerçekten okullu oldun Pera. Her şeyin farkındasın. Sünger gibi çekiyorsun öğrendiklerini. Beş yaşına girmek üzeresin ve bu sene ne öğrenirsen işte onun üzerine inşa edeceksin hayatını. Dünyayı sermek istiyorum önüne. Eminim her ebeveynin isteği bu yönde. Belki de sana verebileceğim en güzel şey seçme özgürlüğü olacak. Rahat ol. İhtiyacın olduğunda yanındayım. Asla üstünde, önünde, karşında olmayacağım. Hayallerimi değil, hayallerini gerçekleştir canım kızım."

'KALBİMİZ DUM DUM ATIYOR'

Oyuncu Okan Karacan da okul heyecanı yaşayan ünlülerden. Oğlunu okula bırakan Karacan, hissettiklerini dile getirdi; "Sevgili dostlar bu fotoğraftaki bakışlar oğlum Alican ve benim onun ifadesiyle "Kalbimiz dum dum atıyor" sen çok yaşa Alican... Fotoğraflarda yüzümüze yansımış 'dum dum'luk. Annecim Ören Karacan ne farklı duygularmış bunlar şimdi daha iyi anladık, sizleri tüm yavrulara başarılar dilerim  Vatana millete hayırlı olmaları dileği ile..."

Zuhal Topal

Tüm çocuklarımıza sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum Allah hepsini korusun.

Almula Merter

Bugün çok özel bir gün. Birçok duyguyu beraber yaşıyorum. Ağlıyorum, gülüyorum. Çok radikal bir kararla çocuklarımı burada okutmaya karar verdim. Dilimi, kültürümü, geleneklerimi öğrensinler, marşımızı okusunlar istiyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrensinler istiyorum. Tarihimizi bilsinler istiyorum. 23 Nisan'da, 29 Ekim'de bayrağımızı sallasınlar, 10 Kasım'da Atamıza saygı duruşunda olsunlar istiyorum. Okuyup faydalı, doğada yaşayan herkese sevgi ve saygı dolu olsunlar istiyorum. Hep birlikte oturduk, konuştuk ve Rob hiç itirazsız kabul etti. Deneyelim dedik. Mutluyum, gururluyum, gülümsüyorum. Ağlıyorum canım babacığım keşke görseydi, minik Noah Ferdi ve Maya'yı… Anneannelerinin elini öptükleri gibi onunda elini öpselerdi. Ağlıyorum, kocamın elini tutup "başardık" diyorum. Kalbiyolojik anne olmaya çalışırken, onlar için savaşırken bugünler hayaldi ve hayalimiz gerçekleşti işte, başardık. El ele, omuz omuza, kalbimizi koyarak. Karışığım işte bugün. Çok karışık...

Berdan Mardini

Şükürler olsun okullar açıldı. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlara vesile olsun. Rabbimden tek dileğim önce sağlıkları sonra topluma ülkesine faydalı ve hayırlı vicdanlı bireyler olmaları şerefli, namuslu, onurlu yaşamaları. Öğretmenlerimize de rabbim sabırlar versin hepsi birbirinden kıymetli...

Aslı Kızmaz

Canım kızımız ya

Kaynak: Hürriyet

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