Ünlü isimlerden "Sağlığımız için kolları sıvayalım" çağrısı
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Ünlü isimlerden "Sağlığımız için kolları sıvayalım" çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

Ünlü isimlerden "Sağlığımız için kolları sıvayalım" çağrısı Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyası hızla devam ediyor.

Ünlü isimlerden "Sağlığımız için kolları sıvayalım" çağrısı

ANKARA - Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyası hızla devam ediyor. Ünlü isimlerden de aşılama kampanyasına destek geldi. Ünlü isimler, "Sağlığımız için kolları sıvayalım" diyerek vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ünlülerin Covid-19 aşılama kampanyasına verdiği destek demeçlerinden oluşan kısa videoları paylaştı. Ünlü isimlerin verdiği mesajlardaki ortak slogan ise "Sağlığımız için kolları sıvayalım" oldu. Söz konusu videolarda Cem Yılmaz "Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım." Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığımız için kolları sıvayalım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan aşılama kampanyasına destek için video klipte yer alan diğer ünlü isimler ise şunları kaydetti:

Dr. Mehmet Öz: "Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım."

Haluk Bilginer: "Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara"

Ezgi Mola: "Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim"

Şener Şen: "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın"

Ünlü isimlerden 'Sağlığımız için kolları sıvayalım' çağrısı
Ünlü isimlerden 'Sağlığımız için kolları sıvayalım' çağrısı
Ünlü isimlerden 'Sağlığımız için kolları sıvayalım' çağrısı
Ünlü isimlerden 'Sağlığımız için kolları sıvayalım' çağrısı
Ünlü isimlerden 'Sağlığımız için kolları sıvayalım' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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