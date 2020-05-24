Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımı Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen ve efsaneleşmiş futbolcuların yanı sıra UFC'de şampiyonluk yaşayan Khabib Nurmagomedov, Ramazan Bayramı için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayınladı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen ve efsaneleşmiş futbolcuların yanı sıra UFC'de şampiyonluk yaşayan Khabib Nurmagomedov, Ramazan Bayramı için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayınladı.

Rio Ferdinand, Sadio Mane, Moussa Sissoko gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra UFC şampiyonu Connor McGregor'u nakavt ederek tüm dünyada adını duyuran şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayınladı.

(İHA)

Kaynak: İHA