Ünlü isimlerden hayvan hakları farkındalık kampanyasına destek

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde tüm hayvan sahiplerine "İlk Günden Sorumluluk" çağrısı yapan Royal Canin'in, bu güne yönelik farkındalık kampanyasına ünlü isimler de destek verdi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde tüm hayvan sahiplerine "İlk Günden Sorumluluk" çağrısı yapan Royal Canin'in, bu güne yönelik farkındalık kampanyasına ünlü isimler de destek verdi. Marka, fotoğraflarıyla Öykü Karayel, Meriç Aral ve Berk Atan'ın da evcil hayvanları ile birlikte kampanyada yer aldığını duyurdu.

Royal Canin Türkiye, kedi ve köpeklerin yaşam kalitesinin artırılması, hayvan sahiplenme sürecinin bilinçli bir şekilde ele alınması ve hayvan terk edilmelerin önüne geçilebilmesi için 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, tüm hayvan sahiplerine "İlk Günden Sorumluluk" çağrısı yaptı. Hayvanlar için daha iyi bir dünyanın sorumlu hayvan sahipliği anlayışı ve uygulamalarının yaygınlaştırılması ile gerçekleşebileceğinin altını çizen Royal Canin, bu güne yönelik sorumlu hayvan sahipliğinin önemini vurguladığı bir farkındalık kampanyasını hayata geçirdiğini duyurdu. Muhsin Akgün imzası taşıyan fotoğraflarıyla Öykü Karayel, Meriç Aral ve Berk Atan evcil hayvanları ile birlikte kampanyada yer alırken, dijital kanallardan yaptıkları sorumlu hayvan sahipliğine yönelik paylaşımları ile de pek çok ünlü isim ve influencer kampanyaya farkındalık desteğinde bulunuyor.

Royal Canin, kedi ve köpek bakımına ilişkin bilgilerin yer aldığı Sorumlu Hayvan Sahipliği Rehberlerinin Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından tüm hayvanlar için geliştirilen, hayvanların açlık ve susuzluktan, sağlık sorunlarından ve korku/stres unsurlarından uzak bir yaşama erişim, uygun barınma koşulları ve kendilerini oldukları gibi ifade edebilme haklarının altını çizdiğini bildirdi.

Royal Canin, hayvan sahiplenme sürecini detaylı olarak ele alan rehberlerinin, kedi ve köpek sahiplenme kararı alırken dikkat edilmesi gerekenler, kedi ve köpek ile yaşam, ev ortamı, sağlıklı beslenme, hayvan bakımı ve yaşam kalitesi, birden fazla hayvan ile yaşam, taşınma sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, şehir hayatında kedi ve köpek yaşamı gibi pek çok konuda ayrıntılı bilgi sunduğu ve web sayfaları royalcanin.com/tr üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabildiğini ifade etti.

HAYVAN DOSTLUĞU İNSAN SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

Royal Canin Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, kedi ve köpeklerle kurulan uzun süreli ve sorumluluk temelli birlikteliklerin hayvan sahiplerinin kaygı, stres ve yalnızlıkla mücadele edebilmelerine destek olduğunu ve fiziksel açıdan aktif kalmalarına da yardımcı olduğunu belirterek, "İnsan-Hayvan Bağı Araştırma Enstitüsü (HABRI) ve Royal Canin'in parçası olduğu Mars Petcare tarafından yapılan araştırmaya göre; insanların yüzde 85'i evcil hayvanlarla etkileşimin yalnızlıklarını azaltmalarına yardımcı olduğunu; yüzde 76'sı ise bu etkileşimlerin sosyal izolasyon sürecinde onlara destek olduğunu düşünüyor. Aynı araştırmaya göre; evcil hayvan sahiplerinin yüzde 80'i evcil hayvanlarının onları daha az yalnız hissettirdiğini; yüzde 54'ü ise evcil hayvanlarının diğer insanlarla etkileşime geçmelerinde yardımcı olduğunu ifade ediyor" dedi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti;

"Öte yandan evcil hayvanların varlığı, insanlarda fiziksel aktiviteyi artırırken, kilo yönetimi gibi sağlıklı yaşam tarzlarının desteklenmesinde de önemli bir rol oynuyor. Çalışmalar, özellikle köpek sahiplerinde obezite oranlarının çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Evcil hayvan sahibi olmak, kalp krizinde hayatta kalma oranında da önemli bir fark yaratıyor. Yine Mars Petcare tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, evcil hayvan sahibi olan kalp hastalarının yüzde 94'ü en az bir yıl boyunca ciddi kalp krizlerinden sağ olarak kurtulurken, evcil hayvanı olmayan hastalarda ise bu oran yüzde 72. Bu kapsamda kedi ve köpekler egzersiz ihtiyaçları ve oyun oynama istekleri ile insanlarda fiziksel aktivitelerin desteklenmesinde yardımcı olarak sağlık risklerini de azaltıyor. İnsan-hayvan dostluğu özellikle çocuklarda özgüvenin ve sosyal becerilerin desteklenmesi, iyi davranışları motive ederek öğrenmenin pekiştirilmesi gibi süreçleri de destekliyor."

Royal Canin'in sorumlu hayvan sahipliği çalışmaları hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, "Firma olarak 'hayvanlar için daha iyi bir dünya' sağlama amacımız kapsamında sorumlu hayvan sahipliğini önemsiyoruz ve ana odağımızı bu kavram oluşturuyor" dedi. Sorumlu hayvan sahipliğine katkıda bulunacak uygulamaların, hayvanlarla etkileşime geçen tüm canlıların sorumluluğu olduğu bilinci ile çalışmalarına yön verdiklerini belirten Çavuşoğlu şunları söyledi: "Sorumlu Hayvan Sahipliği, bakımı üstlenilen hayvanların hayatları boyunca ihtiyaçlarının karşılanarak sağlıklı, mutlu ve refah içinde yaşayan hayvanlar olabilmelerine odaklanıyor. Hayvan sahiplerinin, sahiplenme aşamasında "bir canlıyı sahiplenmek, benim için doğru bir karar mı?" sorusuna ek olarak, şu soruyu da kendilerine sormalarının öneminin altını çiziyor: "ben ve yaşam tarzım, evcil hayvanımın ihtiyaç duyabileceği olanakları ve bakım şartlarını sağlamaya yeterli miyiz? Bu anlayış ile birlikte yaşam boyu devam edecek, her iki tarafa da mutluluk ve sağlık getirecek bir dostluktan bahsetmenin mümkün olduğuna inanıyoruz."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı