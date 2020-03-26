Ünlü isimlerden ‘EVDE KAL’ çağrısı
Koronavirüs salgınını önleme amacıyla başlayan "Evde Kal" kampanyasına destek devam ediyor.
26.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:47
Koronavirüs salgınını önleme amacıyla başlayan "Evde Kal" kampanyasına destek devam ediyor...
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com