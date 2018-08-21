Ünlü İsimlerden Bayram Paylaşımları
Kurban Bayramını idrak ettiğimiz şu günlerde sosyal medyadan bayram mesajları ve görüntüleri paylaşılmaya başlandı.
Aralarında Demet Akalın, İbrahim Tatlıses ve Doğa Rutkay Kamal ve Aleyna Til gibi isimlerin olduğu ünlüler sosyal medya hesaplarından art arda Kurban Bayram'ı mesajlarını yayınladı. İşte ünlülerin bayram mesajları...
"Yüce RABBİME hamd olsun bir bayrama daha sağlıkla kavuştuk... ALLAH ülkemize barış ve huzur içinde nice bayramlar göstersin inşALLAH... Tüm Müslüman Aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlarım."
OKTAY KAYNARCA
DEMET AKALIN
ALEYNA TİLKİ
DOĞA RUTKAY
FERHAT GÖÇER
HATİCE
SEDA SAYAN
ÇAĞATAY ULUSOY
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