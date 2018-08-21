Ünlü İsimlerden Bayram Paylaşımları

Ünlü İsimlerden Bayram Paylaşımları

Kurban Bayramını idrak ettiğimiz şu günlerde sosyal medyadan bayram mesajları ve görüntüleri paylaşılmaya başlandı.

Aralarında Demet Akalın, İbrahim Tatlıses ve Doğa Rutkay Kamal ve Aleyna Til gibi isimlerin olduğu ünlüler sosyal medya hesaplarından art arda Kurban Bayram'ı mesajlarını yayınladı. İşte ünlülerin bayram mesajları...

"Yüce RABBİME hamd olsun bir bayrama daha sağlıkla kavuştuk... ALLAH ülkemize barış ve huzur içinde nice bayramlar göstersin inşALLAH... Tüm Müslüman Aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlarım."

OKTAY KAYNARCA

DEMET AKALIN

ALEYNA TİLKİ

DOĞA RUTKAY

"Kamal'lardan İyi bayramlar herkese selamlar"

FERHAT GÖÇER

HATİCE

SEDA SAYAN

ÇAĞATAY ULUSOY

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.