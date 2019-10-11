Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

11.10.2019 14:00

Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimler sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla destek verdi. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, "Eyy Amerika, Sen bizi ne sandın Lan! Türk Halkının Karakteri Bağımsızlıktır" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na oyuncu ve sanatçılardan destek gelmeye devam ediyor. Ünlü isimlerden Cüneyt Arkın, Demet Akalın, Ebru Gündeş, Hadise, Alişan, Metin Şentürk, Başak Dalveren sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla harekata destek verdi. Sanatçı Ebru Gündeş twitter hesabından, "Tüm dualarımız Kahraman Mehmetçiğimizle. Rabbim yardımcınız olsun. İnşallah zaferinizle oralar barış ve huzura kavuşur" dedi.

"ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN"

Cüneyt Arkın, "Ey Amerika, sen bizi ne sandın Lan! En güçlü devletleri ayağında çarık bile yokken yenerek denize döktük. Ey Amarika, sen demokrasi düşmanısın. Türk Halkının Karakteri Bağımsızlıktır" dedi. Sanatçı Hadise'de twitter hesabından Barış Hareketı'na destek veren sanatçılar arasında yer alarak, "Dualarım sizinle şanlı Türk askeri. Allah yardımcınız olsun" dedi. Oyuncu İsmail Hakkı, "Ordumuzun yanındayız. İcabında içindeyiz. Duyan duymayana duyura. Sağırları koy verin gitsinler" dedi. Şarkıcı Alişan twitter hesabında yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip, Çanakkale'den Sakarya'ya destan yazdı. Ekonomi diye bir şey yoktu daha. Bizi dolarınla korkutamazsın. Devletimizin sonuna kadar yanındayız. Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun."

"TÜRK ASKERİMİZİN ORDUMUZUN HER ZAMAN YANINDAYIM"

Şarkıcı Kıraç, operasyona desteğini "Barış Pınarı Harekatı" ile yapılmış çok sayıda paylaşımı retweet ederek, gösterdi. Oyuncu Doğa Rutkay, hesabından "Ayağınıza taş değmesin kötü haberiniz gelmesin. Allah yardımcınız olsun" duasında bulunurken, Vildan Atasever, "Allah yar ve yardımcınız olsun, kahraman Mehmetçiğimiz" dedi. Başak Dalveren ise "Merhaba ben Başak Dalveren Türk askerimizin ordumuzun her zaman yanındayım. Çıkmış oldukları bu yolda Allah yar ve yardımcıları olsun. Bana da bir görev düşerse gitmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Şarkıcı Demet Akalın da twitter hesabından "Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan şanlı Türk Ordumuza destek olmak için; ben de evimi, iş yerimi ve sosyal medya hesaplarımı bayraklarla donatıyorum! Haydi sen de destekle, Şehitlerimiz için #AsBayrakları" notunu düştü. Şarkıcı Metin Şentürk, "Türkiye Cumhuriyeti devletini tehdit etmek kimsenin harcı değildir. Herkes haddini bilsin" dedi. Şarkıcı Yusuf Güney instagram hesabından "Gazamız mübarek olsun. Allah ayağımıza taş değdirmesin sizleri tez zamanda yavrunuza, yuvanıza sağ salim kavuştursun. İnşallah hilal ile haçın kavgasında muvaffak eylesin. Var olun, sağ olun koç yiğitlerim" temennilerinde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA