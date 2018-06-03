Sosyal Medya Yıkıldı! İşte Ünlü İsimlerden Başkan Seçilen Ali Koç'a Tebrik Mesajı

Fenerbahçe Kongresi'nde Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a büyük fark atarak başkan seçildi. Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37'nci başkanı oldu.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI, ÜNLÜ İSİMLER TEBRİK MESAJI YOLLADI

Sosyal medya çalkalanırken ünlü isimler de bu duruma sessiz kalmadı ve Ali Koç'a tebrik mesajı yolladı. İşte ünlü isimlerin yayınladığı mesajlar...