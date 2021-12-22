Ünlü isimler yılbaşı alışverişinde

Ekranların ve sahnelerin başarılı isimlerinden Şevval Sam, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, "dizimiz, tempomuz aralıksız sürüyor, keyifle çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Yeni yılı çalışarak karşılayacağını söyleyen Şevval Sam; "2022 yılını sahnede sevenlerimle, dinleyicilerimle birlikte karşılayacağım. Sapanca'da sahnede olacağım. Hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Umuyorum 2022, tüm sıkıntılı süreci geride bıraktığımız güzel bir yıl olur" dedi.

Güzel oyuncu Buse Varol, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde tek başına görüntülenen Varol, uzun süre mağazaları dolaşıp yaklaşan yeni yıl öncesinde alışveriş yaptı. Yeni yılda eşi Alişan ile birlikte Kıbrıs'ta olacağını söyleyen Buse Varol; "Alişan yeni yıl gecesi sahnede olacak. Bizde ailece Kıbrıs'ta olacağız. İnşallah 2022 yılı güzel, sağlıklı bir yıl olur" dedi.

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