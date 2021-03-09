Ünlü isimler yeşil sahada buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell kadınlar için bir araya geldi ve ünlü isimler gösteri maçında sahaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell kadınlar için bir araya geldi ve ünlü isimler gösteri maçında sahaya çıktı. Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı arasında düzenlenen gösteri maçında; Aslıhan Karalar, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Toy gibi ünlü isimler forma giyerek yeşil sahadaki hünerlerini sergiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın futbolunun gelişimine destek vereceğini duyurdu. Yapılan anlaşma kapsamında Turkcell, Kadın Milli Futbol Takımlarının ana sponsorluğuna devam ederken, Türkiye Kadınlar Futbol Ligi'ne de adını vererek bu alandaki desteğini güçlendireceğini açıkladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen sponsorluk imza töreninin ardından, Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı arasında bir gösteri maçı düzenlendi. Aralarında Aslıhan Karalar, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Toy'un yer aldığı ünlü isimler formalarını giyerek maçta futbol yeteneklerini sergiledi. Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı arasında oynanan maç keyifli anlara sahne oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı