Ünlü İsimler Tüyap'ta Kitaplarını İmzaladı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında ünlü yazarlar okurlarla bir araya geldi.

Yazarlar, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuar kapsamında kitaplarını imzaladı.

Fuarda, yeni kitabı "Barbar, Modern, Medeni"nin yanı sıra "Ben, Öteki ve Ötesi" ile "İslamofobi" gibi kitaplarını imzalayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara çok yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Hem katılımcı yayıncıların sayısı hem yeni yayınlanan kitaplar ve nitelikleri hem de okuyucular anlamında çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirten Kalın, "Hem nicelik hem nitelik olarak çok zengin. Kitap fuarlarının en güzel tarafı yayıncıyla yazarla okuyucuyu bir araya getirmesi. Biz de bugün kendi mütevazı kitaplarımızla okuyucuyla bir araya gelip hem sohbet edip hem kitaplarımızı imzalıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey kitabın yerini tutmaz"

Son kitabının içeriğinden bahseden Kalın, "Medeniyet kavramının çok konuşulduğu bir tarih var arkamızda ama 'Bu tarihi nasıl anlamak lazım? Bugün ve yarına ilişkin nasıl bir medeniyet tasavvuru inşa etmemiz lazım?' gibi soruları cevaplamaya çalışıyor kitap." diye konuştu.

Fuarda kitaplarını imzalayan oyuncu ve yazar Zafer Algöz de fuara katılımın her yıl arttığını ve özellikle gençlerin kitaplara olan ilgisinin çok sevindirici olduğunu dile getirdi.

Fuardaki indirimin kitaba ulaşma konusunda okuyucuları rahatlattığına dikkati çeken Algöz, şunları kaydetti:

"Gelişen dünya çağında insanlar kitap okumanın gereksiz olduğunu, her türlü belgeyi ve bilgiyi internetten bulabileceklerini iddia ettiler ama hiçbir şey kitabın yerini tutmaz. Çünkü kitabın bir ağırlığı, kalınlığı, kokusu ve dokusu var. O yüzden kitap hiçbir zaman popülist kültür içerisinde moda veya modası geçmiş bir unsur olarak kabul edilemez."

Son kitabı "Geldik Sayılır"ın yanı sıra eski kitaplarını da imzalayan yazar ve şair İbrahim Tenekeci ise fuara yoğun katılımın insanların kitap okuduğuna işaret olduğunu ve bu ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

"Anadolu insanının kitapla buluşması heyecan veriyor"

Yazar Vehbi Vakkasoğlu ise fuarın uzaklığına ve havanın serinlemesine rağmen kitap dostlarının kendilerini yalnız bırakmadığını vurguladı.

Okunacak kitaplar yazmak gerektiğinin altını çizen Vakkasoğlu, "İyi çiçeğin arısı Bağdat'tan gelir derler. İyi kitabın arısı da İstanbul'un çeşitli yerlerinden hatta komşu illerinden koşup geldiler. Anadolu insanının kitapla buluşması, ilk kitabı 50 yaşına gelmiş biri olarak bana heyecan veriyor. İnşallah okunanlar uygulanır, uygulananlar da ülkemizi kanatlandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarda ayrıca Tarık Tufan "Düşerken", Serdar Tuncer "Delilim Yok Kalbimden Başka", Bekir Develi "Allah Cümlemizi Korusun" kitaplarını imzaladı.

Ayrıca, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Rahşan Ecevit, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Çift, Adem Özbay, Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Ahmet Ümit de kitapseverlerle bir araya geldi.