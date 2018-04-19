Ünlü İsimler "Teaelife Story" Workshop'unda Buluştu

Doğanın iyileştirici gücünden ilham alarak hazırladığı çay karışımlarını Teaelife markasıyla yansıtan Elif Gönlüm, meditasyon etkisi yaratan keyifli bir workshop'a imza attı.

Misafirler, Matcha çayının etkileyici serüvenine, Brandroom Nişantaşı'da düzenlenen "Teaelife Story" workshop'u ile eşlik etti. Cemiyet, sanat ve iş hayatından Siren Ertan, Yasemin Özilhan, Jülide Berkman, Zafer Kozanoğlu, Beyhan Bağış gibi isimlerin ilgi gösterdiği davette ünlüler, Tea Somalier unvanı taşıyan Elif Gönlüm'ün yardımıyla leziz reçeteler yarattı.

Gönlüm'ün Çin'in farklı bölgelerinden toplanan Puerh, Oloong ve Türkiye'de yetişen bitkileri harmanlayarak oluşturduğu Eliform, Emango, Eroybos, Elavender ve Etox isimli 5 farklı ürünü ise workshop'un ardından Brandroom raflarındaki yerini aldı.