Ünlü İsimler 'Şiddete Hayır' Diyecek!

2019'un ilk sosyal sorumluluk projesini İSTANBULBOKSailesi öncülüğünde, spor ve sanat camiasındanduyarlı dostlarının desteğiyle başlatacaklarını söyleyen Devi 'Kadına, hayvana , çocuğa her türlü canlıya karşı ŞİDDETE HAYIR! demek için tüm spor dalları ile düzenlenecek etkinlikler ilesosyal sorumluluk projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Farkındalık yaratmak için yola çıktığımız bu özel projeleri yıl boyunca farklı spor dalları ile paylaşmaya devam edeceğiz. Bu anlamda gerçekleşecek organizasyonlardan gönüllüler tarafından elde edilenyardımlar ile de ihtiyaç sahibi şiddet mağdurları kadın çocuk hayvan yaşlılar ve okullar bünyesinde ihtiyaçlarına göre yardım yapılarak destek verilecek.Son zamanlarda artan şiddet olaylarını kınıyor, her yaştan herkesi spora davet ediyoruz' dedi.

Ünlü isimlerDeniz Akkaya, İvana Sert , Sinem Yıldız, Kalust Salcıoğlu, Reyhan Karaca, Tuğçe Aral, Oktay Seven, Pınar Ergüner,Cem Özkök, Aydan Kaya, Semiha Yankı, Asena, Fenomen Cemile Kaya, İpek Acar, Seren Temel Türkiye'nin tek profesyonel kadın boksörü Gülsüm TATAR, Antrenör Serkan TATAR, Boksör İsmail Ertaş, Aikido Eğitmeni Atakan UtkuAntrenör Ensar Tatargibi bir çok ünlü isim 'Şiddete Hayır' demek ive spor SPOR HAYATTIR ilkesi ile farklı spor dallarında etkinliklerine devam edecekler.

Kaynak: Bültenler